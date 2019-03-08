Galatasaray'da yeni dönem başlıyor!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da bir yandan da yeni sezonun planlaması devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yeni hedefi Mirsad Türkcan tarafından önerilen Yevhen Konoplyanka.
8 Mart 2019 Cuma 07:59
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Devre arasında menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerilen Yevhen Konoplyanka bu kez de Galatasaray'ın önüne getirildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir yıl içinde üçüncü kez menajer değiştiren Ukraynalı oyuncunun yeni menajeri Sırp Nikola Damjanac oldu.
Damjanac'ın Türkiye'deki ortağı ise Fenerbahçeli eski basketbolcu Mirsad Türkcan.
ALBAYRAK'I ARADI
Mirsad'ın devre arasında yaşanan Fenerbahçe gelişmelerinin ardından Konoplyanka için ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ı aradığı ve Schalke'nin tahminlerden çok daha kolay şekilde oyuncuyu bırakmaya hazır olduğunu iletti.
10 numara ve kanatlarda oynayabilmesi nedeniyle Terim oyuncunun takip edilmesini istedi.