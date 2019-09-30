Galatasaray maçı öncesi Tuchel'den flaş açıklamalar!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, yarın saat 22.00'da Fransız devi Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Paris Saint Germain teknik patronu Thomas Tuchel, Brezilyalı savunmacı Thiago Silva ile birlikte basın toplantısı düzenledi.
30 Eylül 2019 Pazartesi 19:31
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın temsilcimiz Galatasaray ile karşılaşacak olan Fransız temsilcisi PSG teknik direktörü Thomas Tuchel ve takım kaptanı Thiago Silva karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.
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İşte o açıklamalar...
Cavani ve Icardi hakkında gelen soruları yanıtlayan Thomas Tuchel: "Cavani'nin durumu rahat değil. Onun için biraz daha beklemek gerekiyor. Icardi ise uzun süredir oynamıyor. Bugün yapılacak antrenmandan sonra son kararını vereceğim."
"Mbappe hazır ama 90 dakika oynayacak durumda değil. Galatasaray maçı için 9 numara arayışındayız. Son antrenmanımız belirleyici olacaktır."
"Mbappe ile konuştuk, bir yol haritası çizdik. Ama bunu basına anlatamam. Son vuruşlarda kafasının rahat olması, güvenini geri kazanması gerekiyor. Bunun için de gol atması lazım." şeklinde konuştu.