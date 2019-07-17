"Galatasaray lehine hata yaparsan..."

Merkez Hakem Kurulu yeni sezonda üst klasmanda yer alacak hakemleri açıkladı. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım liste dışı kaldı. Artık Süper Lig ve 1. Lig'de düdük çalamayacaklar. Levent Tüzemen, MHK'nın bu kararını Sabah Gazetesi'nde yorumladı. İşte o çok çarpıcı analiz...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:06
Güncelleme: 17.07.2019 11:51
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.
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Yeni sezonda Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar bu listede kendine yer bulamadı.
47 yaşındaki Yıldırım'ın yaş haddinden dolayı listede yer almadığı öne sürüldü.
MHK, ayrıca üst klasmanda düdük çalacak hakem sayısını da 43'e çıkardığını duyurdu.
Listede yer almayan ligin tecrübeli hakemlerinden 45 yaşındaki Serkan Çınar geçtiğimiz sezon son olarak 32. haftada oynanan ve büyük tartışmalara neden olan Çaykur Rizespor-Galatasaray mücadelesinde görev almıştı.