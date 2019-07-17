Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Son dakika... Galatasaray'ın yurt dışı kamp kadrosu belli oldu! Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için özel bir uçuşla Almanya'nın Münih kentine gidecek. Uçak yolculuğunun ardından karayoluyla Avusturya'nın Seefeld kasabasına geçecek olan sarı - kırmızılılar, 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını Tirol bölgesinde sürdürecek. Yapılan açıklamaya göre; kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular da belli oldu...

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:40 Güncelleme: 17.07.2019 09:43
Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Galatasaray'ın kamp kafilesinde şu oyuncular bulunuyor:

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Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Adem Büyük

Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Ahmet Çalık

Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Ali Yavuz Kol

Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Atalay Babacan

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