Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu! Kadroya alınmayanlar... Son dakika haberleri

Son dakika... Galatasaray'ın yurt dışı kamp kadrosu belli oldu! Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için özel bir uçuşla Almanya'nın Münih kentine gidecek. Uçak yolculuğunun ardından karayoluyla Avusturya'nın Seefeld kasabasına geçecek olan sarı - kırmızılılar, 28 Temmuz Pazar gününe dek hazırlıklarını Tirol bölgesinde sürdürecek. Yapılan açıklamaya göre; kamp kadrosuna dahil edilmeyen oyuncular da belli oldu...