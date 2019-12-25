Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi! İşte sözleşme detayları - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi! İşte sözleşme detayları

Üç kulvarda da bekleneni veremeyen, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig'de zirveden kopmamaya çalışıyor. Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak son 5 haftada 10. puanını kaybeden Galatasaray'da üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Fatih Terim, ara transfer dönemini işaret etmişti. Sarı-kırmızılılar ligde ilk yarının son haftasına girilirken ilk transferini büyük oranda gerçekleştirdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri...

25 Aralık 2019 Çarşamba 13:26 Güncelleme: 25.12.2019 14:06
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi! Bedavaya geliyor..

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'ye konuk olmuş ve sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

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Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi! Bedavaya geliyor..

İlk yarısı 1-1 biten mücadelenin 61. dakikasında Halil Akbuar ev sahibi ekip adına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi! Bedavaya geliyor..

Bu skorla sarı-kırmızılılar son 5 haftada 10. puanını da kaybetmiş oldu.

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi! Bedavaya geliyor..

Karşılaşmanın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim "Hayal kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin.

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi! Bedavaya geliyor..

Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz, her türlüsüne girdik. Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz ama deneniyoruz, sınanıyoruz, bu kesin." şeklinde konuşmuştu.

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