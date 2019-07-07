Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Vedat Muriç'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılılar, golcü arayışlarına kaldığı yerden devam ediyor. Mbaye Diagne'nin de ayrılması gündemde olan Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim forvete mutlaka takviyeler yapmak istiyor. Bunun için gözünü İtalya'ya çeviren Aslan, girişimlerine hız verdi. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

7 Temmuz 2019 Pazar 19:12 Güncelleme: 07.07.2019 19:12
Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!

Sarı-kırmızılı kulüp önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek için temaslarına devam ederken birçok ismi de açıklayarak transfer gündemini ısıtmıştı.

Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!

Aslan geçtiğimiz günlerde Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük gibi isimleri açıklayarak taraftarlarını mutlu etmişti. Transferde hız kesmeyen Galatasaray bugün de Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!

Ardından forvet hattına yapılacak takviye için girişimlerini hızlandıran Sarı-Kırmızılılar, Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak Muriç'in Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla Muriç defteri kapanmıştı.

Galatasaray gözünü İtalya'ya çevirdi!

Kosovalı golcünün Fenerbahçe'ye gideceğinin kesinleşmesinin ardından, farklı golcü araryışına giren Cimbom aradığı ismi İtalya'da buldu.

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