Galatasaray forvet için Hebei China Fortunedan Gervinhoyu düşünüyor - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray forvet için Hebei China Fortune'dan Gervinho'yu düşünüyor
2 Ağustos 2018 Perşembe, 00:31:49
Güncelleme: 00:59:27
Galatasaray forvet için Hebei China Fortune'dan Gervinho'yu düşünüyor
Bafetimbi Gomis'in yanına bir golcü daha transfer etmek isteyen Galatasaray'da dün hareketli saatler yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray forvet için Hebei China Fortune'dan Gervinho'yu düşünüyor
Bir süredir sarı-kırmızılı ekibe yazılan Gervinho'nun menajerinin İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı kulüp ile bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Galatasaray forvet için Hebei China Fortune'dan Gervinho'yu düşünüyor
Bu haber büyük ses getirirken 31 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı Terim'in vereceği belirtildi.
Galatasaray forvet için Hebei China Fortune'dan Gervinho'yu düşünüyor
Gervihno'nun Hebei China Fortune ile Aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak Çin Kulübü golcü oyuncuyu serbest bırakmaya sıcak bakıyor.
Galatasaray forvet için Hebei China Fortune'dan Gervinho'yu düşünüyor
Hatta Gervinho son olarak B Takıma gönderilmişti. Yıldız isim, Çin'de 29 maçta 4 gol 9 asistle oynadı.