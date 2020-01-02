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Galatasaray Falcao'yu unutturacak ismi getiriyor! İşte o flaş transfer...
Süper Lig'in 17. haftasında alınan Antalyaspor galibiyeti sonrasında büyük bir mutluluk yaşanan Galatasaray'da, ara transfer dönemi için vites 5'e takıldı... Çeşitli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan cimbom, aynı zamanda kadrosuna dahil edecek yıldızlar için de görüşmelerde son düzlüğe gelmiş durumda. Bu hususta gerek savunma, gerek orta saha gerekse forvet için çalışmalarının sürdüren sarı kırmızılılara sürpriz bir haber yurt dışından geldi... İşte Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak için peşine düştüğü o yıldız! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
2 Ocak 2020 Perşembe 12:05
Güncelleme: 02.01.2020 12:11
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Galatasaray'da ara transfer dönemi için düğmeye basıldı! Son olarak ligin 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Cimbom, 2. yarıyı en az puanla kapatarak şampiyonluk ipini göğüslemenin planlarını yapıyor.
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Bu bağlamda rotasını transfere çeviren Galatasaray, teknik patron Fatih Terim'in yönetime verdiği rapor doğrultusunda Türkiye'den ve dünyadan önemli isimleri gündemine alıyor.
Yaz transfer sezonunda Seri, Lemina, Nzonzi, Babel, Falcao gibi starları bünyesine katmasına karşın istediği verimi alamayan Galatasaray, bu kez aynı hataya düşmemek istiyor.
Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'e verdiği raporda özellikle "Başarıya aç oyuncuları" kadrosunda görmek istediği ve menajer zorlamalarından ziyade kendi istediği oyuncularla anlaşılması gerektiğini ifade etti.
İşte Galatasaray'ın transfer harekatındaki son yaşananlar gelişmeler;
ANDONE YERİNE OKAKA
Teknik direktör Fatih Terim'in, şok sakatlığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Florin Andone'nin sözleşmesinin dondurulmasını ve bu oyuncunun yerine Udinese'de oynayan Okaka'nın kiralanmasını istediği öğrenildi.