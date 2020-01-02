Galatasaray Falcao'yu unutturacak ismi getiriyor! İşte o flaş transfer...

Süper Lig'in 17. haftasında alınan Antalyaspor galibiyeti sonrasında büyük bir mutluluk yaşanan Galatasaray'da, ara transfer dönemi için vites 5'e takıldı... Çeşitli isimlerle yollarını ayırmayı planlayan cimbom, aynı zamanda kadrosuna dahil edecek yıldızlar için de görüşmelerde son düzlüğe gelmiş durumda. Bu hususta gerek savunma, gerek orta saha gerekse forvet için çalışmalarının sürdüren sarı kırmızılılara sürpriz bir haber yurt dışından geldi... İşte Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katmak için peşine düştüğü o yıldız! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

2 Ocak 2020 Perşembe 12:05 Güncelleme: 02.01.2020 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





