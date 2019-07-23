Galatasaray Falcao transferinde sona yakın! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!

Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!

Galatasaray transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok mevkiyi yeni isimlerle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da Diagne'nin de satılacak olması sebebiyle forvete yapılacak takviye transfer gündeminin ilk sırasında. Golcü arayışlarını sürdüren Aslan'da öne çıkan isimlerden biri de Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao. Tutto Mercato'nun da Falcao'nun Sarı-Kırmızılılara çok yakın olduğu haberleri Galatasaraylı taraftarları sevince boğdu. İşte Sarı-Kırmızılı taraftarların Falcao transferine dair tepkileri...
23 Temmuz 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 23.07.2019 22:46
Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!

Galatasaray'ın Falcao ısrarı sürüyor. Son gelen haberler üzerine #FalcaoParcalıyıGiyecek hashtagi başlatan Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Falcao'ya çağrılarını sürdürüyor. İşte o paylaşımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!
Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!
Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!
Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN