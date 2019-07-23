Galatasaray Falcao transferinde sona yakın!

Galatasaray transfer harekatına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok mevkiyi yeni isimlerle güçlendiren Sarı-Kırmızılılar'da Diagne'nin de satılacak olması sebebiyle forvete yapılacak takviye transfer gündeminin ilk sırasında. Golcü arayışlarını sürdüren Aslan'da öne çıkan isimlerden biri de Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao. Tutto Mercato'nun da Falcao'nun Sarı-Kırmızılılara çok yakın olduğu haberleri Galatasaraylı taraftarları sevince boğdu. İşte Sarı-Kırmızılı taraftarların Falcao transferine dair tepkileri...

23 Temmuz 2019 Salı 22:27 Güncelleme: 23.07.2019 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





