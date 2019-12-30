Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Bu kulüplerden biri de ilk yarıyı Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle kapatan Galatasaray. İlk devrede yapılan birçok yeni transfere rağmen beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla 27 puan ile 6. sırada bulunuyor.