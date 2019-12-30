Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Aralık 2019, Pazartesi
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Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de alınan kötü sonuçların ardından Antalyaspor galibiyetiyle devre arasına moral depolayarak giren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. 10 puanlık farkı ikinci yarıda kapatarak üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Haberde dünya yıldızının ocak ayında Cimbom'a imza atacağı duyurulurken, sözleşme detayları da belirtildi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 20:39 Güncelleme: 30.12.2019 20:40
Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de ilk yarının perdesi 30 Aralık'ta oynanacak mücadelelerle resmen kapanıyor. İkinci devre için kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüpler, birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Bu kulüplerden biri de ilk yarıyı Antalyaspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle kapatan Galatasaray. İlk devrede yapılan birçok yeni transfere rağmen beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla 27 puan ile 6. sırada bulunuyor.

Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Son haftayı galibiyetle kapatsa da Aslan, gerek oyuncuların bireysel performansı gerekse takım halinde gösterilen performanslar teknik heyeti yeteri kadar tatmin etmiyor.

Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Bu sebeptendir ki tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, ocak ayı transfer dönemini işaret etmişti. 4 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi için sarı-kırmızılıların gündemine flaş bir isim geldi.

Galatasaray dünya yıldızını bitiriyor! İşte sözleşme detayları

Takımdan gönderilecekler listesinde ilk sırada bulunan sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın yerine oyuncu arayışlarını hızlandıran Galatasaray, geçtiğimiz transfer döneminde de ilgilendiği ancak sonuçsuz kalan Hatem Ben Arfa için temaslara tekrar başladı.

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