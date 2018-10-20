Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları!
Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
20 Ekim 2018 Cumartesi, 11:41:08
Güncelleme: 11:51:51
FERNANDO MUSLERA - 7.2 | Maçın en iyilerindendi. Sağlam bir görüntü ortaya koydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
MARIANO - 7.9 | Sahanın en iyisiydi. Çizgiden çıkardığı top ile takımının 1 puan almasında büyük rol sahibiydi.
OZAN KABAK - 7.1 | Genç oyuncu sağlam bir performans ortaya koydu.
SERDAR AZİZ - 6.7 | Oyuncu sakatlanıp kenara gelene kadar iyi bir performans gösteriyordu.
ÖMER BAYRAM - 6.2 | Galatasaray adına sahanın en kötü isimlerindendi.