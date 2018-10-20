Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları!

    Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanlarını sizin için değerlendirdik.
    20 Ekim 2018 Cumartesi, 11:41:08 Güncelleme: 11:51:51
    Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları!

    FERNANDO MUSLERA - 7.2 | Maçın en iyilerindendi. Sağlam bir görüntü ortaya koydu.

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    Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları!

    MARIANO - 7.9 | Sahanın en iyisiydi. Çizgiden çıkardığı top ile takımının 1 puan almasında büyük rol sahibiydi.

    Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları!

    OZAN KABAK - 7.1 | Genç oyuncu sağlam bir performans ortaya koydu.

    Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları!

    SERDAR AZİZ - 6.7 | Oyuncu sakatlanıp kenara gelene kadar iyi bir performans gösteriyordu.

    Galatasaray - Bursaspor maçının oyuncu puanları!

    ÖMER BAYRAM - 6.2 | Galatasaray adına sahanın en kötü isimlerindendi.

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