Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: "Maç risk altında!"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Galatasaray'ı zorlu bir mücadele bekliyor... Paris Saint Germain'in evi Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma öncesinde Fransız basını, karşılaşmanın hikayesini manşetlerine taşıdı... Özellikle Türk ve Fransız taraftarlar arasındaki gerginliğe değinilen haberin manşetinde basın, Fransa'yı şu sözlerle uyardı: "Maç risk altında!"

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:48 Güncelleme: 11.12.2019 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





