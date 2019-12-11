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Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: "Maç risk altında!"
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Galatasaray'ı zorlu bir mücadele bekliyor... Paris Saint Germain'in evi Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma öncesinde Fransız basını, karşılaşmanın hikayesini manşetlerine taşıdı... Özellikle Türk ve Fransız taraftarlar arasındaki gerginliğe değinilen haberin manşetinde basın, Fransa'yı şu sözlerle uyardı: "Maç risk altında!"
11 Aralık 2019 Çarşamba 10:48 Güncelleme: 11.12.2019 11:20
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UEFA'nın da 'risk altında' dediği mücadele için gazete, 1500 Türk taraftarın stadyumda olacağını okuyucularına duyururken, haberin detaylarında 13 Mart 2001 yılında oynanılan PSG - Galatasaray karşılaşmasında yaşanan tribün olayları da hatırlatıldı. Çıkan olaylar sonucunda 56 yaralı olmuş ve karşılaşma 20 dakika kesilmişti.
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