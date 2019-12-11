Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: 'Maç risk altında!' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: "Maç risk altında!"

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında temsilcimiz Galatasaray'ı zorlu bir mücadele bekliyor... Paris Saint Germain'in evi Parc des Princes'de oynanacak karşılaşma öncesinde Fransız basını, karşılaşmanın hikayesini manşetlerine taşıdı... Özellikle Türk ve Fransız taraftarlar arasındaki gerginliğe değinilen haberin manşetinde basın, Fransa'yı şu sözlerle uyardı: "Maç risk altında!"
11 Aralık 2019 Çarşamba 10:48 Güncelleme: 11.12.2019 11:20
Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: Maç risk altında!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Paris Saint Germain - Galatasaray karşılaşması öncesinde Fransızlar alarm verdi...

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Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: Maç risk altında!

Fransa'nın ünlü gazetesi L'equipe ise, bu zorlu karşılaşmayı manşetlere taşırken, Türk taraftarlarla Fransız taraftarlar arasında yaşanabilecek gerginiliğe değindi.

Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: Maç risk altında!

UEFA'nın da 'risk altında' dediği mücadele için gazete, 1500 Türk taraftarın stadyumda olacağını okuyucularına duyururken, haberin detaylarında 13 Mart 2001 yılında oynanılan PSG - Galatasaray karşılaşmasında yaşanan tribün olayları da hatırlatıldı. Çıkan olaylar sonucunda 56 yaralı olmuş ve karşılaşma 20 dakika kesilmişti.

Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: Maç risk altında!

A Grubu'nda oynanacak karşılaşmaya dair verilen detayda ise yaklaşık 1100 görevlinin stadyumda yer alacağı, polis önlemlerinin üst düzeyde olacağı belirtildi.

Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: Maç risk altında!

Öte yandan Fransızlar, kimlik kontrolünün sıklaştırılacağını, bunun için 500'e yakın stand kurulacağını okuyucularına aktardı.

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