Galeri Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe ve Galatasaray'a büyük şok! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışının en önemli adayları konumunda bulunuyor. Şu ana kadar oynanan maçlarda bütün ekiplerin pas istatistikleri ele alındığında her iki takımdan da ilk 10 içine girebilen bir oyuncu çıkmaması dikkat çekti. Bu istatistikler, Süper Lig'in zirvesinde bulunan Alanyaspor'un şimdiye kadarki başarısının tesadüf olmadığını gösteriyor. İşte pas istatistiklerinde ilk 10 sıradaki futbolcular...