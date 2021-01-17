Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Süper Lig'in geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle verilen aranın ardından zirve yarışından kopan Galatasaray'da bu sezon tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek istiyor. Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine yanıt vermeye hazırlanıyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberi...
17 Ocak 2021 Pazar 14:35, Güncelleme 17.01.2021 14:38