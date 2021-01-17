Galeri Galatasaray Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Süper Lig'in geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle verilen aranın ardından zirve yarışından kopan Galatasaray'da bu sezon tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek istiyor. Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine yanıt vermeye hazırlanıyor. İşte son gelişmeler... | Son dakika Galatasaray haberi...

Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Ezeli rakip Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşmasının ardından Cimbom'dan karşı atak geldi.

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Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Yapacağı nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan İrfan Can ile ilgili son gelişmeler...

Fenerabahçe'nin Mesut Özil transferine Galatasaray'dan jet yanıt! Bomba patlıyor

Teknik direktör Fatih Terim daha önce yaptığı açıklamada İrfan Can Kahveci'yi kadrosunda görmek istediğini açıklamıştı.

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