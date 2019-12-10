Felipe Melo'dan olay sözler! Fenerbahçe maçlarında...

2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, İstanbul'a geldi. Kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren ve ocak ayında teknik direktör Fatih Terim'in istediği doğrultusunda yeniden sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray iddialarına açıklık getirirken sarı-kırmızılı forma altına oynadığı Fenerbahçe maçlarıyla ilgili de konuştu.

10 Aralık 2019 Salı 20:37 Güncelleme: 10.12.2019 20:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





