Felipe Melo'dan olay sözler! Fenerbahçe maçlarında...
2011-2015 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-kırmızılıların taraftarların gönlünde taht kuran Felipe Melo, İstanbul'a geldi. Kariyerini ülkesinin Palmeiras takımında sürdüren ve ocak ayında teknik direktör Fatih Terim'in istediği doğrultusunda yeniden sarı-kırmızılı takıma transfer olacağı konuşulan Brezilyalı futbolcu, Galatasaray iddialarına açıklık getirirken sarı-kırmızılı forma altına oynadığı Fenerbahçe maçlarıyla ilgili de konuştu.
10 Aralık 2019 Salı 20:37
Güncelleme: 10.12.2019 20:46
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Devre arası kadro operasyonuna hazırlanan Galatasaray'da camiayı hareketlendiren gelişmeler yaşanıyor...
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Teknik direktör Fatih Terim, özellikle Gençlerbirliği ve Beşiktaş maçlarının ardından sitemkar açıklamalarda bulunmuştu.
Terim, oyuncularının yeterince özveri göstermediğine işaret ederek hırs eksikliğine ve kazanma azmine sahip olmayan oyunculara son şansı verdiği duyurmuştu.
Mevcut kadroyla ocak ayı transfer dönemine kadar mecburen devam edeceğine dikkat çeken Terim, bu süre zarfında genç oyunculara şans vereceğini açıklamıştı.
Terim'in raporu doğrultusunda da harekete geçen Galatasaraylı kurmaylar, oyuncular özelinde takımlar ve menajerler ile diyaloglarını artırdı.