Felipe Melo'dan flaş Alex de Souza göndermesi!

"Bugün de Galatasaray Müzesi'ndeyiz. Müzeye baktığınızda Galatasaray gibi zaferlere alışık ve tarihi zaferlerle dolu bir takımın müzesini ziyaret etmek de beni ve ailemi çok mutlu etti. Bu büyük tarihte, bu önemli zaferlerde benim de bir payım var. O yüzden çok gururluyum."