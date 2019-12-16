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Felipe Melo'dan flaş Alex de Souza göndermesi!
2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da top koşturan ve sarı-kırmızılı formayı giydiği dönemde taraftarların gözbebeği haline gelen Felipe Melo, Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan kulüp müzesine ziyarette bulundu ve ziyaret sırasında GS TV'nin sorularını yanıtladı. Süper Lig'de oynadığı zamanlar ile alakalı flaş yorumlarda bulunan Melo'dan bir de Alex de Souza göndermesi geldi.
16 Aralık 2019 Pazartesi 21:20 Güncelleme: 16.12.2019 21:20
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"İNANILMAZ DUYGULANDIM"
"Tekrardan Türkiye'de olmak, İstanbul'da olmak inanılmaz güzel bir duygu. İnanılmaz duygulandım. Türkiye'ye geldiğim ilk andan bu yana bana gösterilen sevgi, inanın sadece Galatasaray taraftarı değil, Türk insanı tarafından bana gösterilen ilgi beni çok duygulandırdı ve mutlu etti."
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