Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Felipe Melo önemli açıklamalar yaptı. Kariyerini Brezilya'da sürdüren tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altındaki günlerinden bahsederken Kadıköy'de Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra kazandıkları kupa ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte Melo'nun açıklamalarından satır başları...
30 Ekim 2019 Çarşamba 00:06
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beIN Sports'a konuşan Felipe Melo: Marcao çok iyi bir savunma oyuncusu. Sol ayağını kullanıyor ve bu özelliğe sahip çok az defans oyuncusu var.
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Takımdaki bir diğer Brezilyalı Mariano'nunSevilla'da oldukça başarılı bir kariyeri vardı. Her biri kendi tarihine sahip ve saygı duyulması gereken oyuncular.
Onlar için en önemli şey Galatasaray'ın her kulvarda başarılı olmasına yardımcı olmak.
Galatasaray ile birçok unutulmaz başarı yakaladım ama en özeli en büyük rakibimiz olan Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırmamızdı.
Oraya gittik, rakibimizi geçtik ve onların evinde şampiyonluğu kutladık. Brezilya'da Flamengo, Maracana'da Vasco De Gama'yı mağlup edebilir, Palmeiras, Corinthians'ı yener ama bu çok farklı bir şeydi.