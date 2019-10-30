Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ekim 2019, Salı
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Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Felipe Melo önemli açıklamalar yaptı. Kariyerini Brezilya'da sürdüren tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altındaki günlerinden bahsederken Kadıköy'de Fenerbahçe ile berabere kaldıktan sonra kazandıkları kupa ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte Melo'nun açıklamalarından satır başları...
30 Ekim 2019 Çarşamba 00:06
Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

beIN Sports'a konuşan Felipe Melo: Marcao çok iyi bir savunma oyuncusu. Sol ayağını kullanıyor ve bu özelliğe sahip çok az defans oyuncusu var.

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Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

Takımdaki bir diğer Brezilyalı Mariano'nun Sevilla'da oldukça başarılı bir kariyeri vardı. Her biri kendi tarihine sahip ve saygı duyulması gereken oyuncular.

Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

Onlar için en önemli şey Galatasaray'ın her kulvarda başarılı olmasına yardımcı olmak.

Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

Galatasaray ile birçok unutulmaz başarı yakaladım ama en özeli en büyük rakibimiz olan Fenerbahçe'nin sahasında kupa kaldırmamızdı.

Felipe Melo'dan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

Oraya gittik, rakibimizi geçtik ve onların evinde şampiyonluğu kutladık. Brezilya'da Flamengo, Maracana'da Vasco De Gama'yı mağlup edebilir, Palmeiras, Corinthians'ı yener ama bu çok farklı bir şeydi.

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