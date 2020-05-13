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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Felipe Melo ayrılığı anlattı: Galatasaray...

Brezilya ekiplerinden Palmerias'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Felipe Melo, Sebastien Frey'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Galatasaray'dan ayrılma süreci ilgili de konuşan yıldız isim flaş ifadeler kullandı. İşte Melo'nun açıklamalarından öne çıkanlar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:35 Güncelleme: 13.05.2020 21:35
Felipe Melo ayrılığı anlattı: Galatasaray...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, bir dönem Bursaspor'da forma giyen kaleci Sebastien Frey'in canlı yayınına katıldı. Felipe Melo, Galatasaray'dan Inter'e transfer olmasını anlatırken, "Çocukluk hayalimdi" ifadesini kullandı.

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Felipe Melo ayrılığı anlattı: Galatasaray...

Football Italia'nın haberine göre Sebastien Frey'in ınstagram canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Felipe Melo, Galatasaray'dan Inter'e transfer olma kararını anlattı.

Felipe Melo ayrılığı anlattı: Galatasaray...

"KALBİMİN YARISI GALATASARAY'DA KALDI"

Felipe Melo açıklamalarında, ""Galatasaray'da tarih yazdım. Orada oynarken kendimi çok rahat hissediyordum çünkü Galatasaray taraftarları için bir idol haline geldim.

Felipe Melo ayrılığı anlattı: Galatasaray...

Galatasaray'dan ayrılırken henüz yeni sözleşme imzalamıştım. Inter'de oynamak benim çocukluk hayalimdi. Kalbimin yarısı Galatasaray'da kaldı." dedi.

Felipe Melo ayrılığı anlattı: Galatasaray...

CHIELLINI'YE BİR YANIT DAHA!

Felipe Melo, kendisini saygısızlıkla suçlayan eski takım arkadaşı Chiellini'ye bir kez daha yanıt verdi.

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