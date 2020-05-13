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Felipe Melo ayrılığı anlattı: Galatasaray...

Brezilya ekiplerinden Palmerias'ta forma giyen tecrübeli futbolcu Felipe Melo, Sebastien Frey'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına konuk oldu. Galatasaray'dan ayrılma süreci ilgili de konuşan yıldız isim flaş ifadeler kullandı. İşte Melo'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:35 Güncelleme: 13.05.2020 21:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





