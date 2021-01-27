Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...
Süper Lig'in ilk yarısını Yeni Malatyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılılar forvet takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı. Fatih Terim kadroda görmek istediği isimden ise flaş bir açıklama geldi. İşte Cimbom'un gözdesinden flaş transfer açıklaması... | Son dakika Galatasaray haberleri...
27 Ocak 2021 Çarşamba 17:53, Güncelleme 27.01.2021 17:54
Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...