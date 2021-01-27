Galeri Galatasaray Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

Süper Lig'in ilk yarısını Yeni Malatyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-kırmızılılar forvet takviyesi için girişimlerini sıklaştırdı. Fatih Terim kadroda görmek istediği isimden ise flaş bir açıklama geldi. İşte Cimbom'un gözdesinden flaş transfer açıklaması... | Son dakika Galatasaray haberleri...

Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

Ligin ilk yarısı Yeni Malatyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündem ise forvet transferi...

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Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da hedef ise Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed.

Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

ANLAŞMA SAĞLANDI AMA...

Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaşmıştı.

Fatih Terim'in istediği isim sonunda isyan etti! İşte o sözler...

Sarı - kırmızılı yönetim, 2 milyon Dolar teklif ettiği Mostafa Mohamed'in takımı Zamalek'ten olumlu geri dönüş almıştı.

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