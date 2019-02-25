Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! 'Keşke onu alsaydık' - Fotomaç
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Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! "Keşke onu alsaydık"
Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! "Keşke onu alsaydık"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne transferinden dolayı pişmanlık yaşıyor. Galatasaray'ın Diagne'den önce İzlandalı yıldıza teklif yaptığı, Terim'in aklının o golcüde kaldığı bildirildi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 11:29
Sarı-Kırmızılılar için yaz transfer dönemi oldukça sıkıntılı geçmişti.
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Gomis'in ayrılmasının ardından uzunca bir süre forvet alamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.
Yaz transfer döneminde taraftarın da baskısıyla forvet arayışına hız veren yöneticiler, birçok yıldıza teklif götürmüştü.
Bu dönemde Alan, Pato ve Tetteh gibi yıldızlara yoğunlaşılmış ancak istenilen cevap alınamamıştı.
Sarı-Kırmızılılar daha sonra transferin son gününde, Süper Lig'in gol kralı Diagne ve Marsilya'dan Mitroglou'yu kadrosuna kattı.