Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! 'Keşke onu alsaydık' - Fotomaç
25 Şubat 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! "Keşke onu alsaydık"

Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! "Keşke onu alsaydık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Diagne transferinden dolayı pişmanlık yaşıyor. Galatasaray'ın Diagne'den önce İzlandalı yıldıza teklif yaptığı, Terim'in aklının o golcüde kaldığı bildirildi.
25 Şubat 2019 Pazartesi 11:29
Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Sarı-Kırmızılılar için yaz transfer dönemi oldukça sıkıntılı geçmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Gomis'in ayrılmasının ardından uzunca bir süre forvet alamayan Galatasaray'da, Eren Derdiyok da kadro dışı bırakılmıştı.

Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Yaz transfer döneminde taraftarın da baskısıyla forvet arayışına hız veren yöneticiler, birçok yıldıza teklif götürmüştü.

Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Bu dönemde Alan, Pato ve Tetteh gibi yıldızlara yoğunlaşılmış ancak istenilen cevap alınamamıştı.

Fatih Terim'in Diagne pişmanlığı! Keşke onu alsaydık

Sarı-Kırmızılılar daha sonra transferin son gününde, Süper Lig'in gol kralı Diagne ve Marsilya'dan Mitroglou'yu kadrosuna kattı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN