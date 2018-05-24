Fatih Terim'e müthiş teklif

Galatasaray'ı yarım sezonda şampiyonluğa taşıyan Fatih Terim'le ilgili İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi... Radio Marca, Bernd Schuster'in çalıştırdığı ve Gatian ve Carrasco gibi iki yıldızı almasına rağmen hayal kırıklığı yaşayan ve 16 takımlı ligde 15. sırada yer alan Çin'in Dalian Yifang'ın takımın başına tecrübeli teknik adamı getirmek istediği ifade edildi.

