Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş açıklamalar! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Eylül 2019, Pazartesi
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Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş açıklamalar!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaraylı futbolculardan Younes Belhanda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte satırbaşları...

30 Eylül 2019 Pazartesi 23:20 Güncelleme: 30.09.2019 23:36
Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş açıklamalar!

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim ve tecrübeli oyuncu Belhanda PSG maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş açıklamalar!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, elinden geldiğince Radamel Falcao'ya orta yaptığını ifade ederek, "Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor. Belki yeni orta açan birini bulacağız" dedi.

Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş açıklamalar!

Çenesinden yaşadığı sakatlıktan sonra maske takmasıyla ilgili olarak sorulan soruya Belhanda, bunun kendisi için büyük bir etki olmadığını ve sahada olduğu zaman maske ile oynadığını unuttuğunu belirtti.

Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş açıklamalar!

PSG'nin topa sahip olmayı sevdiklerini ve onlara bu konuda izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Faslı futbolcu, bunun için kendilerinin etkili bir şekilde oynamaları gerektiğini ifade etti.

Fatih Terim'den PSG maçı öncesi flaş açıklamalar!

Radamel Falcao'nun çok fazla topla buluşmamasıyla ilgili yapılan eleştirilerinin sorulması üzerine Belhanda, "Falcao 3 maç oynadı. Bunu unutmamak gerekiyor. Çok gelen yeni gelen oyuncumuz var."

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