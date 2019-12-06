Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i
Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'e 1-0 kaybeden Galatasaray, daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Club Brugge ile berabere kalmıştı. Aslan, son olarak Türk Telekom Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası maçında Tuzlaspor'u konuk etti. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, böylelikle evinde oynadığı son 3 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Ligin 14. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray bu kötü gidişe taraftarı önünde son vermek istiyor. Bu karşılaşma için ilk 11'ini netleştiren Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11...
6 Aralık 2019 Cuma 11:15
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Galatasaray, ligin 14. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
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Mücadele ettiği Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılı takımın, ligde beşer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgisi bulunuyor.
Haftaya 20 puanla 8. sırada giren Galatasaray, 13 maçta 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 22 puan toplayan Akdeniz temsilcisini ağırlayacak.
BEŞ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR
Galatasaray'da 5 futbolcu, sakatlığı nedeniyle AytemizAlanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte aşil tendonundaki ağrıdan dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan RadamelFalcao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Florin Andone, ChristianLuyindama, RyanBabel ve SofianeFeghouli, yarınki müsabakada görev yapamayacak.