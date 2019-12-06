Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Galatasaray'ın Alanya 11'i

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Başakşehir'e 1-0 kaybeden Galatasaray, daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Club Brugge ile berabere kalmıştı. Aslan, son olarak Türk Telekom Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası maçında Tuzlaspor'u konuk etti. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, böylelikle evinde oynadığı son 3 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Ligin 14. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray bu kötü gidişe taraftarı önünde son vermek istiyor. Bu karşılaşma için ilk 11'ini netleştiren Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atacak. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve muhtemel 11...

6 Aralık 2019 Cuma 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





