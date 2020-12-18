Galeri Galatasaray Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır sözler

Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır sözler

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim 69. dakikada maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na gösterdiği yoğun tepki sebebiyle direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kırmızı kartın ardından çılgına dönen Terim, maçın hakemine ağır sözler sarf etti.

Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır sözler

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