Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır sözler
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim 69. dakikada maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu'na gösterdiği yoğun tepki sebebiyle direkt olarak kırmızı kartla cezalandırıldı. Gördüğü kırmızı kartın ardından çılgına dönen Terim, maçın hakemine ağır sözler sarf etti.
18 Aralık 2020 Cuma 23:23, Güncelleme 18.12.2020 23:29
Fatih Terim'den Mustafa Öğretmenoğlu'na ağır sözler