Fatih Terim'den flaş uyarı: "Daha iyi oynamalı..."

"BİR ÇOCUĞUN HAYATINI MAHVEDEMEZSİNİZ"

"Ben futbol direktörlüğüne geldiğimde, hiçbir şey yapmadan ilk kurduğum birim bu. Orada Gülden hanım diye, kendini buna adamış, bu konuda donanımlı bir insan var. Onu tanıdığıma çok mutluyum. İlk kurduğumuz şey bu taciz konusudur. Zaman zaman ben bu konuyu dile getirdim ve şöyle söyledim, herkes empati yapsın. Sizin çocuğunuz olsa ne yaparsınız? Bu Türkiye'de var. Bu dosyaların bir çoğu bende hala. Birçoğuyla ben uğraştım. Çünkü Türkiye'nin bazı yerlerden bazı şeyler örtbas edildi. Bir yerlere dokunuyor, rahatsız ediyor. Bir çocuğun hayatını mahvedemezsiniz. Böyle bir hakkınız yok. Bilinen bazı şeyler var itiraz ettiğimiz, bilinmeyen de birçok şey var. Bu, bu ülkenin meselesi olmalıdır. Bir tane çocuğa dahi faydamız olsa, yaptığımız büyük işi gösterir. Bunla hala mücadele ediyoruz, kime dokunursa dokunsun. Ama el birliğiyle yapılması gereken bir şeydir. El birliğiyle çocuk esenliği için, elimden gelenin fazlasını yaptım. Benden sonra ne oldu bilmiyorum ama ona dokunma bu yanlış olur, bu işte böyle bir şey olmaz. 81 elden bahsediyoruz, her hafta binlerce maç oynanıyor, sorduğumuz soru bu. Aslan gibi savcılarımız, hakimlerimiz, emniyet müdürümüz de var ama hep beraber bu savaşı vermeliyiz. Yazık değil mi, her çocuk bizim çocuğumuz. Bunları işlemelisiniz. Ülkede çok şeyi önler. "