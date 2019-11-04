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Fatih Terim'den flaş karar! İşte Galatasaray'ın Real Madrid 11'i
Süper Lig'in 10. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Aslan, Devler Ligi'nde Real Madrid deplasmanına konuk oluyor. Grupta 3 hafta sonunda 1 puanı bulunan ve henüz gol sevinci yaşayamayan Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'da Real Madrid maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11'ler...
4 Kasım 2019 Pazartesi 10:06
Güncelleme: 05.11.2019 10:03
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Son iki sezondur şampiyon olan ancak bu sezona çok kötü başlayan ve kendi içinde sancılı değişimler yapan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
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Rakibine İstanbul'da 1-0 mağlup olan Aslan, mutlak puan alması gereken maça daha temkinli çıkacak.
Tecrübeli teknik adam şuursuz hücum yerine orta alanı kalabalık tutup rakibe kolay oyun fırsatı tanımayacak.
ESKİYE DÖNÜŞ
Ligde dört yabancıyı kesen ve bir anlamda "sahada mücadele etmelisiniz" mesajı veren Fatih Hoca, Real karşısında yıldız isimleri yeniden sahaya sürecek.
Ve tecrübeli hoca 90 dakika boyunca herkesin birbirine yardım etmesini isteyecek.