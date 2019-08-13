Galatasaray'da gündem golcü transferi... Sarı-kırmızılılar takıma bir forvet transfer yapması beklenirken, bonservis ve yabancı sınırı sıkıntısı nedeniyle Diagne'nin satışı bekleniyordu. Ancak Senegalli golcü son olarak Rusya'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklifi 'ırkçılık' sebebiyle reddetti. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan bu gelişmeler üzerine Diagne ile ilgili 'özel' bir karar aldı...
13 Ağustos 2019 Salı 09:35
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Maliyetli Falcao transferinden doğacak giderleri, Diagne'nin satışından karşılamak isteyen sarı-kırmızılılara Senegalli'den kötü haber geldi.
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Orta Doğu kulüplerinden gelen tekliflerden sonuç çıkmazken, son olarak Rusya'nın Dinamo Moskova takımı 29 yaşındaki futbolcu için ciddi bir teklif yaptı.
Galatasaray'ın bir türlü elden çıkaramadığı Mbaye Diagne ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Rus kulübü Dinamo Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 13 milyon Euroluk teklifte bulundu.
Diagne'nin şartlarını Avrupa'da karşılayacak hiçbir kulüp yok.