Fatih Terimden flaş Bafetimbi Gomis kararı! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim'den flaş Bafetimbi Gomis kararı!
Yıllık ücretinde zam isteyen, gerçekleşmeyince de Terim'e yüz çeviren Gomis için karar verildi.
14 Ağustos 2018 Salı, 09:27:23
Fatih Terim'den flaş Bafetimbi Gomis kararı!
Cimbom'un Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sezon başlamadan önce yönetime yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilmesi için baskı yapmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim'den flaş Bafetimbi Gomis kararı!
Israrını sürdüren tecrübeli oyuncu hedefine ulaşamamıştı.
Fatih Terim'den flaş Bafetimbi Gomis kararı!
Bunun üzerine morali bozulan Gomis, Fatih Terim'e surat astı. İmparator da bu tavır nedeniyle yıldız oyuncuya kızdı...
Fatih Terim'den flaş Bafetimbi Gomis kararı!
Performansı düşen Gomis, Ankaragücü karşılaşmasında yedek bırakıldı.
Fatih Terim'den flaş Bafetimbi Gomis kararı!
Fatih Terim, Gomis'ten özür bekliyor...
Galatasaray'a yakın kaynaklara göre özür dilemediği taktirde Göztepe maçında da kızağa çekilecek.