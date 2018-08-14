Fatih Terimden flaş Bafetimbi Gomis kararı!

Fatih Terim'den flaş Bafetimbi Gomis kararı!

Yıllık ücretinde zam isteyen, gerçekleşmeyince de Terim'e yüz çeviren Gomis için karar verildi.

14 Ağustos 2018 Salı, 09:27:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





