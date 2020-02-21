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Fatih Terim'den derbinin kaderini belirleyen ilk 11! 3 isim birden...
Süper Lig'de şüphesiz tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği dev maça yalnızca 2 gün kaldı. Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırlayacağı derbide ilk düdük Pazar günü saat 19.00'da çalacak. Mücadele öncesi son hazırlıklarını yapan iki ekip de mutlak 3 puan için sahadaki yerini alacak. Ancak sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik adamı Fatih Terim'in aklını kurcalayan 3 problem var. İşte detaylar...
21 Şubat 2020 Cuma 11:15
Güncelleme: 21.02.2020 11:15
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşmanın başlama düdüğü pazar günü saat 19.00'da çalacak.
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Karşılaşma öncesi ev sahibi ekipte ardı ardına yaşanan puan kayıpları nedeniyle moraller bozukken konuk ekip Galatasaray'da durum tam tersi bir halde...
Ligin ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray, son oynadığı 5 lig maçından da 3 puan almasını bildi. Bu seriyi Fenerbahçe karşısında da sürdürmek isteyen sarı-kırmızılılar 22 hafta sonunda topladığı 42 puanla 3. sırada yer alırken, Fenerbahçe 38 puanla 6. sırada kendine yer buldu.
Öte yandan Fenerbahçe 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmezken, Galatasaray bu süreçte Kadıköy'de yalnızca 18 dakika skoru önde götürebildi.
Teknik direktörler açısından da oldukça büyük öneme sahip olan dev derbide, Fatih Terim ve Ersun Yanal bu güne dek 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda Terim sahadan 4 kez galip ayrılırken, Yanal'ın takımlar 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. 7 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.