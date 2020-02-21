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Getafe-Ajax maçında Ryan Babel'den olay hareket! Herkes şaştı kaldı
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Hollanda Ligi takımlarından Ajax'a kiraladığı tecrübeli futbolcu Ryan Babel, Getafe ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçında geceye damga vuran isim oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Şubat 2020 Cuma 08:34
Güncelleme: 21.02.2020 12:14
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UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nun ilk maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan bu turda Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Ajax da mücadele ediyor.
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Geçtiğimiz sezonlarda Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansıyla ön plana çıkan Ajax, Avrupa Ligi'nde Getafe'ye karşı tur mücadelesi veriyor.
İki takımın oynadığı ilk maçta sahadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi ekip Getafe oldu. İspanyol temsilcisi bu sonuçla rövanş öncesi büyük bir avantaj elde ederken, mücadeleye damga vuran isimse Ajax'tan Ryan Babel oldu.
Galatasaray'ın ocak ayı transfer döneminde Hollanda ekibine kiraladığı Babel, Getafe karşılaşmasında rakibi Nyom'a faul yaptı. Kamerunlu futbolcu faulün ardından yerde kıvranmaya başladı.
Rakibinin olayı abarttığını düşünen ve hakemin oyunu durdurmasına sinirlenen RyanBabel de bir anda kendini yere atarak Nyom'u taklit etti.