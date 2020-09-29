Fatih Terim'den derbi sonrası flaş karar! Yeni 'hücum' planı...
Süper Lig'de sezona 2 galibiyetle başladıktan sonra ilk puan kaybını ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında yaşayan Galatasaray'da moraller bozuldu. Sarı-kırmızılılar, dev maçta poziyona girmekte oldukça zorlanırken, 2016-17 sezonundan bu yana kendi sahasında rakip ceza alanı içinde en az topla buluştuğu maçı geride bıraktı. Teknik direktör Fatih Terim ise bu konuyu masaya yatırarak çözüm aramaya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
29 Eylül 2020 Salı 10:23, Güncelleme 29.09.2020 10:27
Fatih Terim'den derbi sonrası flaş karar! Yeni 'hücum' planı...