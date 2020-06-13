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Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! "Stat içinde tahrik..."

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rize deplasmanına konuk olacak. Sarı kırmızılılar, mücadele 3 puan parolasıyla çıkacak. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim, maç öncesi yaptığı özel konuşmada oyuncularına stad çevresinde ya da maç esnasında yaşanabileceklerden bahsetti ve sakinlik uyarısında bulundu. İşte o sözler...

13 Haziran 2020 Cumartesi 11:02 Güncelleme: 13.06.2020 11:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





