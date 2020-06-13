Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! 'Stat içinde tahrik...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! "Stat içinde tahrik..."

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Rize deplasmanına konuk olacak. Sarı kırmızılılar, mücadele 3 puan parolasıyla çıkacak. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Terim, maç öncesi yaptığı özel konuşmada oyuncularına stad çevresinde ya da maç esnasında yaşanabileceklerden bahsetti ve sakinlik uyarısında bulundu. İşte o sözler...
13 Haziran 2020 Cumartesi 11:02 Güncelleme: 13.06.2020 11:08
Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! Stat içinde tahrik...

Galatasaray'da gözler futbola dönüşle beraber Çaykur Rizespor deplasmanına çevrildi.

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Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! Stat içinde tahrik...

Sarı-kırmızılılar, koronavirüs salgınından önce yakaladıkları 10 maçlık yenilmezlik serisini Rizespor karşısında da sürdürerek, İstanbul'a üç puanla dönmeyi istiyor.

Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! Stat içinde tahrik...

Taktik idmanlarda Karadeniz ekibini âdeta ezberleten teknik direktör Fatih Terim, özellikle kanat ortaları ile rakibini çözmeyi planlıyor.

Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! Stat içinde tahrik...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, geçen sezon Rize'deki mücadelede yaşanan gerginlikler ve maç sonrası olayları düşünen teknik heyet, bu maçta da tansiyonun yüksek olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

Fatih Terim'den çarpıcı Rize ikazı! Stat içinde tahrik...

Fatih Terim'in ise oyuncularına;

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