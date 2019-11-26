Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

Şampiyonlar Ligi 5. maçında Club Brugge'ü sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da zorlu mücadele öncesi benzeri görülmemiş bir kadro krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlar, cezalar ve Avrupa listesinde olmayan futbolcular nedeniyle Fatih Terim'in elinde sahaya sürebileceği yalnızca 13 isim kaldı. Bu sebep tecrübeli çalıştırıcı flaş bir hamle yaparak kadroya U-19'dan oyuncu çekme kararı verdi. Peki o isimler kim? İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...
26 Kasım 2019 Salı 10:48
Güncelleme: 26.11.2019 11:24
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.
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Sarı-kırmızılılarda birçok sakat isim can sıkarken teknik direktör Fatih Terim, kadro oluşturmakta oldukça güçlük çekiyor.
Son olarak Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Terim, Babel'in de sakatlığı sebebiyle oynamasının zor olduğunu açıklamış böylece sakat, cezalı ve liste dışı olan isimlerin sayısı 10'a yükselmiş elde ise yalnızca 13 futbolcu kalmıştı.
5 İSİM SAKAT, 2 İSİM CEZALI Sarı-Kırmızılılar'da 5 futbolcu sakatlığı, 2 futbolcu cezası, 3 futbolcu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer alamadığı için bugün forma giyemeyecek.