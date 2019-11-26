Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

Şampiyonlar Ligi 5. maçında Club Brugge'ü sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da zorlu mücadele öncesi benzeri görülmemiş bir kadro krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlar, cezalar ve Avrupa listesinde olmayan futbolcular nedeniyle Fatih Terim'in elinde sahaya sürebileceği yalnızca 13 isim kaldı. Bu sebep tecrübeli çalıştırıcı flaş bir hamle yaparak kadroya U-19'dan oyuncu çekme kararı verdi. Peki o isimler kim? İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...