Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

Şampiyonlar Ligi 5. maçında Club Brugge'ü sahasında ağırlayacak olan Galatasaray'da zorlu mücadele öncesi benzeri görülmemiş bir kadro krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlar, cezalar ve Avrupa listesinde olmayan futbolcular nedeniyle Fatih Terim'in elinde sahaya sürebileceği yalnızca 13 isim kaldı. Bu sebep tecrübeli çalıştırıcı flaş bir hamle yaparak kadroya U-19'dan oyuncu çekme kararı verdi. Peki o isimler kim? İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler...

26 Kasım 2019 Salı 10:48 Güncelleme: 26.11.2019 11:24
Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

Sarı-kırmızılılarda birçok sakat isim can sıkarken teknik direktör Fatih Terim, kadro oluşturmakta oldukça güçlük çekiyor.

Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

Son olarak Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Terim, Babel'in de sakatlığı sebebiyle oynamasının zor olduğunu açıklamış böylece sakat, cezalı ve liste dışı olan isimlerin sayısı 10'a yükselmiş elde ise yalnızca 13 futbolcu kalmıştı.

Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

5 İSİM SAKAT, 2 İSİM CEZALI
Sarı-Kırmızılılar'da 5 futbolcu sakatlığı, 2 futbolcu cezası, 3 futbolcu da Şampiyonlar Ligi listesinde yer alamadığı için bugün forma giyemeyecek.

Fatih Terim'den Brugge maçı öncesi flaş hamle!

SAKAT, CEZALI VE UEFA LİSTESİNDE OLMAYAN İSİMLER:

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