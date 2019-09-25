Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına da dikkat çeken bir yanıt verdi.