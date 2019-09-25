Fatih Terim'den Ali Koç sözleri: Yanıt vermeye... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Eylül 2019, Çarşamba
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Fatih Terim'den Ali Koç sözleri: Yanıt vermeye...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına da dikkat çeken bir yanıt verdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 12:50 Güncelleme: 25.09.2019 13:01
Fatih Terim'den Ali Koç sözleri: Yanıt vermeye...

Galatasaray, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

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Fatih Terim'den Ali Koç sözleri: Yanıt vermeye...

Sarı-kırmızılı takımda derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Younes Belhanda'nın özel bir maske ile idmana katıldığı görüldü.

Fatih Terim'den Ali Koç sözleri: Yanıt vermeye...

Antrenman öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbiye hazır olduklarını dile getirdi.


Fatih Terim'den Ali Koç sözleri: Yanıt vermeye...

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim de basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Fatih Terim'den Ali Koç sözleri: Yanıt vermeye...

Tecrübeli teknik adam, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili sözlerine sonra bakacağını söylemişti.

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