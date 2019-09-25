Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarına da dikkat çeken bir yanıt verdi.
25 Eylül 2019 Çarşamba 12:50
Güncelleme: 25.09.2019 13:01
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Galatasaray, hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe derbisi öncesi yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
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Sarı-kırmızılı takımda derbide oynayıp oynamayacağı merak konusu olan Younes Belhanda'nın özel bir maske ile idmana katıldığı görüldü.
Antrenman öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, derbiye hazır olduklarını dile getirdi.
Öte yandan teknik direktör Fatih Terim de basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Club Brugge maçı sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili sözlerine sonra bakacağını söylemişti.