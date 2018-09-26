Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    GALERİ

    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek

    Deplasmanlarda topu rakipten geç alan Galatasaray'da reçete belli oldu! Fatih Terim orta sahayı değiştiriyor...
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 12:08:44 Güncelleme: 12:08:52
    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek
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    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek

    Türk Telekom Stadı'nda ortalama 8.8 saniyede topu geri kazanan Galatasaray'da bu rakam deplasmanlarda 12.9 saniyeye çıkıyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek
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    • 6
    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek

    Fatih Terim ve ekibi de dışarıda oynanan mücadelelerde sarı kırmızılı ekibin oyunu kontrol etmesi açısından sıkıntı yaşatan bu duruma çare bulmak için harekete geçti.

    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek
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    • 6
    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek

    Emre Akbaba ya da Belhanda'nın 10 numarada olduğu düzende takımın 4-2-4 gibi oynadığını tespit eden Galatasaray teknik heyeti, orta sahayı üçleme planları yapmaya başladı.

    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek
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    • 6
    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek

    Donk, Fernando ve Badou Ndiaye'yi birlikte oynatmayı düşünen teknik heyet, defansif yönü kuvvetli üçlü orta saha ile deplasman fobisini çözmeye çalışacak.

    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek
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    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek

    Fatih Terim'in jokeri olan Donk, farklı kaybedilen Trabzon ve Akhisar maçlarında yedek soyunmuştu.

    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek
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    Fatih Terim sorunu orta sahada çözecek

    Kasımpaşa maçında oynayan Ozan Kabak'tan Lokomotiv Moskova maçında formayı alan Donk, başarılı performans ortaya koymuştu.

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