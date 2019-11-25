Fatih Terim resmen açıkladı! Club Brugge maçında...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Club Brugge ile Avrupa'da 'var olma' maçına çıkacak. Aslan, Belçika ekibi karşısında alacağı galibiyetle yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor. Devler Ligi'nde henüz gol atamayan Galatasaray, bu şanssızlığını bu maçta kırmak isterken maç öncesinde şok bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Fatih Terim ise Galatasaraylı taraftarlara müjdeli haber verdi. İşte Galatasaray'da Club Brugge maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve Aslan'ın muhtemel 11'i...
25 Kasım 2019 Pazartesi 09:35
Güncelleme: 25.11.2019 16:34
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Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir'e yenilen Galatasaray'da gözler, Club Brugge karşılaşmasına çevrildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında 26 Kasım Salı günü sahasında Belçika ekibi ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
CLEMENT'TEN GALATASARAY YORUMU!
ClubBrugge Teknik Direktörü PhilippeClement, hafta içi İstanbul'da karşılaşacakları Galatasaray maçı hakkında konuştu.
Takımının ligde Oostende'yi 2-0 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Clement, "Galatasaray'da birkaç oyuncu eksik; ama sağlam bir çekirdek kadroları var. Onlar için tamam ya da devam maçı olacak. Kazanmak zorundalar" yorumunu yaptı.
İstanbul'daki atmosfere de dikkat çeken Clement, "Türkiye'de her zaman çok ateşli atmosferler oluyor. RealMadrid ve PSG maçlarında da bunu gördük. Ancak yine de orada fantastik performanslarımızdan birini gösterebiliriz" dedi.