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Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı
Galatasaray Lisesi'ndeki kuruluştan kulübün bugünkü başarılarına gelişini kapsayan balo, "Geçmişten geleceğe" konseptiyle düzenlendi. Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyonda yer bulmak isteyenler, 2 bin 500 ile 7 bin 500 lirayı gözden çıkaracak. Fatih Terim ile aynı masada oturmak isteyen tavan ücret ödeyecek.
21 Temmuz 2019 Pazar 11:10 Güncelleme: 21.07.2019 11:10
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Düzenlenecek geceden Galatasaray'ın kasasına hatırı sayılı bir paranın da gireceği bildirildi.
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