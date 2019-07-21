Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Temmuz 2019, Pazar
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Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı

Galatasaray Lisesi'ndeki kuruluştan kulübün bugünkü başarılarına gelişini kapsayan balo, "Geçmişten geleceğe" konseptiyle düzenlendi. Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyonda yer bulmak isteyenler, 2 bin 500 ile 7 bin 500 lirayı gözden çıkaracak. Fatih Terim ile aynı masada oturmak isteyen tavan ücret ödeyecek.
21 Temmuz 2019 Pazar 11:10 Güncelleme: 21.07.2019 11:10
Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, bu başarısını camiasıyla birlikte kutlayacak, aynı zamanda para da kazanacak.

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Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılılar 'Şampiyonluk Balosu'nu 5 Ağustos'ta düzenleyecek.

Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı

Balo, 'Geçmişten Geleceğe' konsepti ile kulübün Galatasaray Lisesi'nde kuruluşundan bugüne dek geldiği noktayla ilgili çarpıcı mesajları içerecek.

Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı

Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyon için 500 kişilik davetli listesi hazırlandı.

Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı

Düzenlenecek geceden Galatasaray'ın kasasına hatırı sayılı bir paranın da gireceği bildirildi.

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