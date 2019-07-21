Fatih Terim ile aynı masada kutlamanın bedeli dudak uçuklattı

Galatasaray Lisesi'ndeki kuruluştan kulübün bugünkü başarılarına gelişini kapsayan balo, "Geçmişten geleceğe" konseptiyle düzenlendi. Esma Sultan Yalısı'ndaki organizasyonda yer bulmak isteyenler, 2 bin 500 ile 7 bin 500 lirayı gözden çıkaracak. Fatih Terim ile aynı masada oturmak isteyen tavan ücret ödeyecek.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:10 Güncelleme: 21.07.2019 11:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





