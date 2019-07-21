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Galatasaray'ın istediği yıldız için açıklama: Korkuyorum!
İddialı bir kadroyla girmek istediği yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da gündem forvet transferi... Sarı-kırmızılı ekibin listesinde yer alan yıldız isim için dikkat çeken bir açıklama geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
21 Temmuz 2019 Pazar 09:38
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Avusturya'da girdiği kampta yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfere odaklanmış durumda.
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Gündemine önemli isimleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, özellikle hücum bölgesi için bir arayış içerisinde.
Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'yi göndererek kaynak yaratmak isteyen Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Genk'li Wbwana Samatta için hocasından flaş bir açıklama geldi.
Belçika ekibinin Süper Kupa'yı kazandığı maç sonrası La Derniere Heure'e açıklamalarda bulunan teknik direktör Felice Mazzu, oyuncusunun takımdan ayrılma ihtimali karşısında korktuğunu dile getirdi ve şunları ifade etti:
"Berge ve Samatta... Umuyorum ki ikisi de takımda kalır. Onlara da sürekli benim için çok önemli olduklarını ve takımda kalmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü ikisinin yerine birilerini bulamam. Evet itiraf etmek gerekirse gitmelerinden korkuyorum."