Fatih Terim hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Tam 31 maç...
Karagümrük maçında, hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart gören ve alacağı ceza merakla beklenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında flaş bir detay ortaya çıktı. 1996 yılından bu yana birçok ceza alan deneyimli teknik adamın takımından ayrı kaldığı süre dudak uçuklattı. İşte detaylar...
21 Aralık 2020 Pazartesi 12:49, Güncelleme 21.12.2020 12:52
Fatih Terim hakkında flaş gerçek ortaya çıktı! Tam 31 maç...