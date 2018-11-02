Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç."