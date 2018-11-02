Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

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Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!
Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Fatih Terim, Hakem Aydınus'un yanına gelerek suratına tükürdü.
2 Kasım 2018 Cuma, 23:52:36 Güncelleme: 00:56:44
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Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç."
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