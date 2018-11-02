Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Fatih Terim Fırat Aydınus'un suratına tükürdü!

    Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Fatih Terim, Hakem Aydınus'un yanına gelerek suratına tükürdü.
    2 Kasım 2018 Cuma, 23:52:36 Güncelleme: 00:56:44
    Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2-2'lik skorla bitti.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

    Derbiye sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu.

    Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

    Fatih Terim, maçın bitiş düdüğü ile birlikte hakem Aydınus'un yanına giderek çok sert tepki gösterdi.

    Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

    Terim'in Aydınus'a tepki gösterdiği sırada tecrübeli hakemin suratına tükürdüğü görülüyor.

    Fatih Terim Fırat Aydınusun suratına tükürdü!

    Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu; "Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç."

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