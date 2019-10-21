'Fatih Terim Falcao'dan rahatsız!' İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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"Fatih Terim Falcao'dan rahatsız!" İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası

Galatasaray'da Falcao krizi bitmek bilmiyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı. Sakatlığından dolayı antrenmanlara bile çıkmakta zorlanan Falcao için Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulunmuştu. İşte Galatasaray'da yaşananlar ve olayların perde arkası...
21 Ekim 2019 Pazartesi 15:39
Fatih Terim Falcao'dan rahatsız! İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası

Galatasaray'da Falcao krizi, Fatih Terim'in açıklamalarının ardından farklı bir boyut kazandı.

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Fatih Terim Falcao'dan rahatsız! İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası

Sezon başında yaklaşık iki ay boyunca Falcao ile ilgilenen Galatasaray, sonunda Monaco'yu ikna etmeyi başarmıştı.

Fatih Terim Falcao'dan rahatsız! İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası

Ancak Falcao transferi Galatasaray'da beklenen etkiyi yaratmadı.

Fatih Terim Falcao'dan rahatsız! İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası

Yıllık vergiler dahil 7 milyon Euro'ya yakın bir para kazanacak olan Kolombiyalı, sakatlığından dolayı forma giymekte zorlanıyor.

Fatih Terim Falcao'dan rahatsız! İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası

Falcao, geldiğinden bu yana ligde yalnızca Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ilk 11'de başlayabildi.

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