"Fatih Terim Falcao'dan rahatsız!" İşte Galatasaray'da yaşananların perde arkası

Galatasaray'da Falcao krizi bitmek bilmiyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı. Sakatlığından dolayı antrenmanlara bile çıkmakta zorlanan Falcao için Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulunmuştu. İşte Galatasaray'da yaşananlar ve olayların perde arkası...

21 Ekim 2019 Pazartesi 15:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





