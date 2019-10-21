Galatasaray'da Falcao krizi bitmek bilmiyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı. Sakatlığından dolayı antrenmanlara bile çıkmakta zorlanan Falcao için Fatih Terim, Sivasspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulunmuştu. İşte Galatasaray'da yaşananlar ve olayların perde arkası...
21 Ekim 2019 Pazartesi 15:39
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Galatasaray'da Falcao krizi, Fatih Terim'in açıklamalarının ardından farklı bir boyut kazandı.
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Sezon başında yaklaşık iki ay boyunca Falcao ile ilgilenen Galatasaray, sonunda Monaco'yu ikna etmeyi başarmıştı.
Ancak Falcao transferi Galatasaray'da beklenen etkiyi yaratmadı.
Yıllık vergiler dahil 7 milyon Euro'ya yakın bir para kazanacak olan Kolombiyalı, sakatlığından dolayı forma giymekte zorlanıyor.
Falcao, geldiğinden bu yana ligde yalnızca Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ilk 11'de başlayabildi.