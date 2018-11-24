Fatih Terim Benficadan Facundo Ferreyrayı istedi! - Galeri - Fotomaç
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    Fatih Terim Benfica'dan Facundo Ferreyra'yı istedi!

    Portekiz'in CM Jornal gazetesi Shakhtar'dan bedelsiz Benfica'ya transfer olan Arjantinli golcü Facundo Ferreyra için Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetimden mümkün olan her şeyi yapmasını istediğini öne sürdü.

    24 Kasım 2018 Cumartesi, 01:17:53 Güncelleme: 07:50:32
    Fatih Terim Benficadan Facundo Ferreyrayı istedi!

    Galatasaray'da Ocak ayı için bomba bir iddia...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Fatih Terim Benficadan Facundo Ferreyrayı istedi!

    Portekiz'den CM Jornal'ın haberine göre Sarı- Kırmızılılar, Benfica forması giyen Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın peşinde...

    Fatih Terim Benficadan Facundo Ferreyrayı istedi!

    Portekiz'in dev kulüplerinden Benfica'nın sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrfor, bu sezon beklentileri karşılayamadı. Ferreyra'nın ayrılığı konuşuluyor.

    Fatih Terim Benficadan Facundo Ferreyrayı istedi!

    İTALYANLAR DA ONUN PEŞİNDE
    Haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Facundo Ferreyra'nın transferi için yönetime baskı yaptığı belirtildi.

    Fatih Terim Benficadan Facundo Ferreyrayı istedi!

    Portekiz medyasına göre, Sampdoria, Fiorentina, Bologna ve Torino da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

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