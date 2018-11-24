Fatih Terim Benficadan Facundo Ferreyrayı istedi!

Fatih Terim Benfica'dan Facundo Ferreyra'yı istedi!
Portekiz'in CM Jornal gazetesi Shakhtar'dan bedelsiz Benfica'ya transfer olan Arjantinli golcü Facundo Ferreyra için Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetimden mümkün olan her şeyi yapmasını istediğini öne sürdü.
24 Kasım 2018 Cumartesi, 01:17:53
Güncelleme: 07:50:32
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Galatasaray'da Ocak ayı için bomba bir iddia...
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Portekiz'den CM Jornal'ın haberine göre Sarı- Kırmızılılar, Benfica forması giyen Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın peşinde...
Portekiz'in dev kulüplerinden Benfica'nın sezon başında Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı 27 yaşındaki santrfor, bu sezon beklentileri karşılayamadı. Ferreyra'nın ayrılığı konuşuluyor.
İTALYANLAR DA ONUN PEŞİNDE Haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Facundo Ferreyra'nın transferi için yönetime baskı yaptığı belirtildi.
Portekiz medyasına göre, Sampdoria, Fiorentina, Bologna ve Torino da Arjantinli futbolcuyu transfer etmek istiyor.