Terim'in kendilerinden istediği taktiği sahada en iyi şekilde uygulamaya çalıştıklarını aktaran milli futbolcu, "Onun sinerjisi bize yetiyor. Maçtan önce iyi hazırlıyor. Fatih hocanın varlığı ile sahaya çıkıyoruz. Geride kalan hafta da hocamız yoktu. Maça kadar bizimle beraber, sadece sahada yok. Tabii böyle olması bizim için kötü ama onun varlığı hepimize yetiyor. Hocamızın taktiğini zaten sahada uyguluyoruz. Geride kalan hafta da gördünüz zaten elimizden gelenin en iyisini yaptık, iyi de skor aldık." diye konuştu.