Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun ile yapılan sözlü anlaşma ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

7 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28 Güncelleme: 07.08.2019 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





