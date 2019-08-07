Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun ile yapılan sözlü anlaşma ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.
7 Ağustos 2019 Çarşamba 11:28 Güncelleme: 07.08.2019 11:28
Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin bir numarali ismi Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao...

Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Yıldız futbolcunun transferini bitirmek için menajer Ahmet Bulut'u görevlendiren Cimbom, 33 yaşındaki golcünün transferinde mutlu sona çok yakın.

Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Falcao'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Falcao'nun Galatasaray'dan alacağı ücret belli oldu! İnanılmaz rakam

Atletico Madrid ve Porto'dan gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayıp Galatasaray'a 'Evet' diyen ve bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapılan sözlü anlaşma ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı.

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