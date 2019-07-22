Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'ın ön anlaşmaya vardığı Radamel Facao'da son dakika gelişmesi yaşanıyor... 9 milyon euroluk maliyeti karşılayamayan Monaco, oyuncuyu ayrılık için ikna etti. 5 milyon euro'yu gözden çıkaran Galatasaray, son teklifini yapıp yanıt beklerken devreye Portekiz devi Porto girdi. İşte sarı kırmızılılarda deprem etkisi yaratan transferde son durum ve Mbaye Diagne formülü....

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:15 Güncelleme: 22.07.2019 17:18
Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da taraftarın hayalini Radamel Falcao süslüyor ama transferi konusunda da ciddi engeller bulunuyor...

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Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri

Monaco'dan yıllık 9 milyon euro kazanan ancak Fransız ekibinin bu rakamı ödeyemeyecek olması sebebiyle satış listesine konulan Falcao'da son dakika!

Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri

Diagne'yi satarak Kolombiyalı forveti bitirmeye uğraşan sarı-kırmızılıların işi bir hayli zor...

Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri

Çünkü hem Diagne'nin Arabistan'a satışı gerçekleşecek hem de Falcao ikna edilecek. İşte nedeni ve Falcao'da son durum:

Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri

Ekonomisini toparlayamaya çalışan ve UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Galatasaray Kulübü, dengeyi bozmamak adına formül arıyor.

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