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Falcao'da son dakika! Porto resmen... Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'ın ön anlaşmaya vardığı Radamel Facao'da son dakika gelişmesi yaşanıyor... 9 milyon euroluk maliyeti karşılayamayan Monaco, oyuncuyu ayrılık için ikna etti. 5 milyon euro'yu gözden çıkaran Galatasaray, son teklifini yapıp yanıt beklerken devreye Portekiz devi Porto girdi. İşte sarı kırmızılılarda deprem etkisi yaratan transferde son durum ve Mbaye Diagne formülü....
22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:15
Güncelleme: 22.07.2019 17:18
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Galatasaray'da taraftarın hayalini Radamel Falcao süslüyor ama transferi konusunda da ciddi engeller bulunuyor...
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Monaco'dan yıllık 9 milyon euro kazanan ancak Fransız ekibinin bu rakamı ödeyemeyecek olması sebebiyle satış listesine konulan Falcao'da son dakika!
Diagne'yi satarak Kolombiyalı forveti bitirmeye uğraşan sarı-kırmızılıların işi bir hayli zor...
Çünkü hem Diagne'nin Arabistan'a satışı gerçekleşecek hem de Falcao ikna edilecek. İşte nedeni ve Falcao'da son durum:
Ekonomisini toparlayamaya çalışan ve UEFA ile finansal fair play anlaşması bulunan Galatasaray Kulübü, dengeyi bozmamak adına formül arıyor.