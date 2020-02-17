Eski hocası açıkladı! ''Mustafa Kapı ve Arda Turan...''
Galatasaray'da Ocak 2014'te altyapıya katılan ve son 4 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyen Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı. Genç futbolcunun sarı-kırmızılı takımda hocalığını yapan isimden konuyla ilgili önemli açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar ve Arda Turan detayı...
17 Şubat 2020 Pazartesi 19:05
Güncelleme: 17.02.2020 19:50
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Galatasaray'da Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakılması gündeme oturdu. Sarı-kırmızılı takım dışında alt yaş kategorilerinde forma terleten genç futbolcu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyordu.
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TARİHE GEÇMİŞTİ Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Sivasspor karşılaşmasında oyuna sonradan giren 17 yaşındaki futbolcu, Galatasaray tarihinde ligde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.
Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takım tarafından kadro dışı bırakıldı. Bir dönem Galatasaray Altyapı Koordinatörü olan ve Mustafa Kapı'yı yakından tanıyan Emrah Bayraktar konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ajansspor'a konuşan Emrah Bayraktar: Bu olaya Mustafa ve kulübün gözünden bakmak gerek. Kulüp gözünden bakınca futbolcunun duyması gereken aidiyet öne çıkıyor. Örneğin; Barcelona kültüründen yetişen oyuncular ekonomik katkı dışında kültürün devamlılığını sağlamıştır. Bu açıdan aidiyet çok önemlidir. Kulübün beklentisi böyle oyunculardan yüksek aidiyetle hareket etmesidir.
TERİM GENÇ OYUNCULAR İÇİN AVANTAJ Mustafa çok genç yaşta kulübe kazandırılan, tesislerde konaklayan, çeşitli eğitimler alan bir oyuncu. Maddi sebeplerden ötürü ayrılık olmaması beklenir.