Eski hocası açıkladı! ''Mustafa Kapı ve Arda Turan...''

Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı takım tarafından kadro dışı bırakıldı. Bir dönem Galatasaray Altyapı Koordinatörü olan ve Mustafa Kapı'yı yakından tanıyan Emrah Bayraktar konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



