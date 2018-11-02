Erman Toroğlu ve Ahmet Çakardan Aydınus yorumu! - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan Aydınus yorumu!

    Bu akşam 21.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. İki usta spor yazarı Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar Fırat Aydınus tercihini değerlendirdiler.

    2 Kasım 2018 Cuma, 18:36:44 Güncelleme: 18:39:27
    Erman Toroğlu ve Ahmet Çakardan Aydınus yorumu!

    ERMAN TOROĞLU: ASIL DERBİ YARIN
    Galatasaray-Fenerbahçe'ye 'Derbi' diyorlar, 'Haftanın maçı' diyorlar ama aynı fikirde değilim. İki çok kötü oynayacak. Esas derbi yarın Başakşehir ile Beşiktaş arasında. Galatasaray- Fenerbahçe maçı şampiyonluğa tesir etmeyecek ama Başakşehir-Beşiktaş maçı şampiyonluğa yüzde 100 tesir edecek.

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    Erman Toroğlu ve Ahmet Çakardan Aydınus yorumu!

    Komitenin elinde fazla bir mal yok. Mal yok derken, 11. haftaya gelene kadar gençlerden hiç hazırlık yapılmadı. Hep aynı hakemler dönmeye başlayınca eyyam da fazla olmaya başladı. VAR, var da nereye kadar var. Sonuna kadar YOK!

    Erman Toroğlu ve Ahmet Çakardan Aydınus yorumu!

    Herkes radarı Galatasaray-Fenerbahçe'ye çevirdi ama yıl sonunda Başakşehir-Beşiktaş maçının ne kadar önemli olduğu anlaşılacak. Halis Özkahya bunu kaldırabilir mi? Bilebilirse VAR bilir, bilemezse Allah bilir.

    Erman Toroğlu ve Ahmet Çakardan Aydınus yorumu!

    AHMET ÇAKAR: DOĞRU ATAMA
    Fırat Aydınus son yıllarda çok ama çok başarılı bir performans sergiliyor. O kadar deneyimli ve olgun davranıyor ki artık oyuncular da onu sahada bir ağabey, bir baba gibi görüyor. Ona tavsiyem son birkaç yılda sergilediği yönetimlerin bir benzerini sergilemesidir.

    Erman Toroğlu ve Ahmet Çakardan Aydınus yorumu!

    Aslında bu maçta Fırat Aydınus'tan çok, VAR hakemlerine iş düşecek. Çünkü VAR, Fırat'a 'Tekrar seyret' dediğinde ölümcül bir karar, ikinci kez denetime giriyor. Zaten ofsaytlarda ya da topun kale çizgisini geçip geçmediği pozisyonlarda büyük bir problem yok.

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