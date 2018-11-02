Erman Toroğlu ve Ahmet Çakardan Aydınus yorumu!

AHMET ÇAKAR: DOĞRU ATAMA

Fırat Aydınus son yıllarda çok ama çok başarılı bir performans sergiliyor. O kadar deneyimli ve olgun davranıyor ki artık oyuncular da onu sahada bir ağabey, bir baba gibi görüyor. Ona tavsiyem son birkaç yılda sergilediği yönetimlerin bir benzerini sergilemesidir.