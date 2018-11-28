Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar MHK cezalarını yorumladı
Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, MHK tarafından Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e verilen cezaları yorumladılar.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 08:33:56
Güncelleme: 08:38:46
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ERMAN TOROĞLU:
KIZAĞA ALMAK YÜZDE 100 DOĞRU Futbolcu zekidir... Zeki olmazsan futbolcu olamazsın. Çünkü; ya sen galip geleceksin ya da karşındaki… Sahadaki 22 zeki adamla, bir yerde mücadele edecek, bir yerde de bunları idare edecek bir hakem olacak.
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Öyle bir hakem olacak ki hem bu 22 tane şeytan gibi adamla, hem tribündeki 30-40-50 bin kişiyle hem de seni idare eden MHK ve Futbol Federasyonu hatta daha ilerisi olan UEFA ve FIFA'yı idare edeceksin. Size resmin çizgilerini çektim.
SEN DÖN BİZ GEREĞİNİ... Eskiden büyük paralar alan futbolcu grubuyla düşük ücret kazanan hakem grubu vardı. Şimdi öyle değil… Futbolcular yine büyük para alıyor ama hakemlerin aldıkları da küçük değil. Bakınız beyler; dolmuşa bineceksiniz, hem şoför mahallinde olacaksınız, hem 2 lira vereceksiniz, hem de Eminönü'nde ineceksiniz. Böyle hikâye yok…
Ali Dürüst; öyle bir yerde istifa edip, öyle bir yerde döndü ki, bu yazıdan iki gün önce A SPOR'daki 'Takım Oyunu'nda şöyle bir yorum yaptım.
Bu yorumun şıkları vardı. Bir tanesi şuydu: "Sen geri dön, biz gerekeni yaparız." Nitekim öyle oldu. O geri döndü, gereken yapıldı. Peki, yapılan doğru muydu? Kesinlikle doğruydu... Neden? Ya kardeşim! Sen hakem, sen yardımcılar, sen VAR'dakiler, bir iş yapıyorsunuz. Bu iş ciddi bir iş… Futbol Federasyonu bu iş için büyük yatırım yapmış. Bu iş için yüzlerce insan çalışıyor.