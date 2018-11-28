Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar MHK cezalarını yorumladı

Bu yorumun şıkları vardı. Bir tanesi şuydu: "Sen geri dön, biz gerekeni yaparız." Nitekim öyle oldu. O geri döndü, gereken yapıldı. Peki, yapılan doğru muydu? Kesinlikle doğruydu... Neden? Ya kardeşim! Sen hakem, sen yardımcılar, sen VAR'dakiler, bir iş yapıyorsunuz. Bu iş ciddi bir iş… Futbol Federasyonu bu iş için büyük yatırım yapmış. Bu iş için yüzlerce insan çalışıyor.