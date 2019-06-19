Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

İspanyol basını, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın, La Liga ekibi Villarreal'in milli oyuncusu Enes Ünal'ı kiralamak için girişimler başladığını yazdı. Enes'in menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
19 Haziran 2019 Çarşamba 09:33
Güncelleme: 19.06.2019 09:33
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Forvet hattında Senegalli Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray için İspanya'da yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılıların, milli forvet Enes Ünal'ı almak istediği kaydedildi.
İspanyol basını El Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Galatasaray yönetiminin bonservisi Villarreal'de olan ve en son kiralık olarak Valladolid forması giyen 22 yaşındaki Türk yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.
Taraflar anlaşırsa milli futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir.
Enes, geçen sezon Valladolid'de 6 gol, 3 asistle oynadı.