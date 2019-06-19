Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

İspanyol basını, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın, La Liga ekibi Villarreal'in milli oyuncusu Enes Ünal'ı kiralamak için girişimler başladığını yazdı. Enes'in menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
19 Haziran 2019 Çarşamba 09:33 Güncelleme: 19.06.2019 09:33
Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Forvet hattında Senegalli Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray için İspanya'da yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılıların, milli forvet Enes Ünal'ı almak istediği kaydedildi.

Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

İspanyol basını El Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Galatasaray yönetiminin bonservisi Villarreal'de olan ve en son kiralık olarak Valladolid forması giyen 22 yaşındaki Türk yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Taraflar anlaşırsa milli futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir.

Enes Ünal'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

Enes, geçen sezon Valladolid'de 6 gol, 3 asistle oynadı.

GALATASARAY PİYASAYI SALLAYACAK! HABER İÇİN TIKLAYIN...

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN