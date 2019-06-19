Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kampı öncesi transfer bombalarını bir bir patlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü golcü için temaslarını artırdı. Cimbom transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacak.
19 Haziran 2019 Çarşamba 07:57
Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!

Yeni sezon öncesi Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

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Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cimbom hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!

Yönetim Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!

Diagne'nin takımdan ayrılmasına karşılık transfer çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılarda ünlü bir golcüyü listeye eklendi.

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Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!

Şampiyonlar Ligi arenasına ünlü bir golcüyle gitmek isteyen Galatasaray, yeni sezon kampı öncesi transferi bitirmek istiyor.

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