Galatasaray'a dünyaca ünlü golcü!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezon kampı öncesi transfer bombalarını bir bir patlatmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gol yollarında sorun yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü golcü için temaslarını artırdı. Cimbom transferin gerçekleşmesi için tüm şartları zorlayacak.

19 Haziran 2019 Çarşamba 07:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





